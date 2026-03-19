National Cleaning präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Cleaning hat am 16.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,4 Millionen KWD – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Cleaning 10,4 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 38,88 Millionen KWD gegenüber 37,06 Millionen KWD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at