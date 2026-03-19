|
19.03.2026 06:31:28
National Cleaning präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
National Cleaning hat am 16.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,4 Millionen KWD – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Cleaning 10,4 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 38,88 Millionen KWD gegenüber 37,06 Millionen KWD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!