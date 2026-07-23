National Commercial Bank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

National Commercial Bank Registered hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,10 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Commercial Bank Registered 0,990 SAR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,40 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,57 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,982 SAR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 9,98 Milliarden SAR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at