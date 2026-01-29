29.01.2026 06:31:29

National Commercial Bank Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

National Commercial Bank Registered hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,05 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte National Commercial Bank Registered 0,910 SAR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 15,30 Milliarden SAR in den Büchern – ein Minus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Commercial Bank Registered 17,97 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,977 SAR geschätzt. Der Umsatz war auf 9,94 Milliarden SAR geschätzt worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,04 SAR gegenüber 3,44 SAR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat National Commercial Bank Registered im vergangenen Geschäftsjahr 60,96 Milliarden SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Commercial Bank Registered 69,54 Milliarden SAR umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 3,99 SAR je Aktie sowie einem Umsatz von 38,97 Milliarden SAR gelegen.

