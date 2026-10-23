National Commercial Bank Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Commercial Bank Registered hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,38 Prozent auf 15,98 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel hatte National Commercial Bank Registered 19,83 Milliarden SAR umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 1,01 SAR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 10,37 Milliarden SAR erwartet.

Redaktion finanzen.at