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23.04.2026 06:31:29
National Commercial Bank Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
National Commercial Bank Registered hat am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 SAR. Im Vorjahresviertel hatte National Commercial Bank Registered 0,960 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 7,50 Milliarden SAR, gegenüber 17,58 Milliarden SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 57,37 Prozent präsentiert.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,01 SAR je Aktie sowie einen Umsatz 10,11 Milliarden SAR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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