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06.05.2026 06:31:29
National Company for Glass Industries Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
National Company for Glass Industries Bearer hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,99 SAR gegenüber 0,550 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat National Company for Glass Industries Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 37,7 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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