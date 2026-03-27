National Company for Glass Industries Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Company for Glass Industries Bearer hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,72 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Company for Glass Industries Bearer 0,670 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 23,5 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,9 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,54 SAR gegenüber 2,94 SAR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 128,60 Millionen SAR – eine Minderung um 7,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 138,93 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at