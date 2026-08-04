National Company for Glass Industries Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Company for Glass Industries Bearer hat am 02.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

National Company for Glass Industries Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 SAR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Company for Glass Industries Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,1 Millionen SAR im Vergleich zu 31,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at