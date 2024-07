National Company for Learning Education Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

National Company for Learning Education Registered hat am 03.07.2024 das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 SAR. Im Vorjahresviertel hatte National Company for Learning Education Registered 0,640 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,65 Prozent auf 141,9 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at