|
13.03.2026 06:31:28
National Company for Learning Education Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
National Company for Learning Education Registered präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 SAR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,1 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 212,2 Millionen SAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.