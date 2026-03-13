National Company for Learning Education Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Company for Learning Education Registered präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,1 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 212,2 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at