National Company for Learning Education Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
National Company for Learning Education Registered hat am 26.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 155,4 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 141,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,74 SAR. Im Vorjahr hatte National Company for Learning Education Registered 3,67 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 657,90 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 617,95 Millionen SAR in den Büchern standen.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,94 SAR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 669,50 Millionen SAR geschätzt.
