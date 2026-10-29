29.10.2026 06:31:29

National Company for Learning Education Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

National Company for Learning Education Registered hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,05 SAR gegenüber 0,930 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 121,7 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 165,4 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,96 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 3,74 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 739,54 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 657,90 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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