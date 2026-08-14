National Consumer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Consumer äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Consumer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen KWD im Vergleich zu 1,4 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at