National Energy Services Reunited Aktie
WKN DE: A2PKSX / ISIN: VGG6375R1073
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09.11.2026 12:07:47
National Energy Services Reunited Corp. Q3 Income Advances
(RTTNews) - National Energy Services Reunited Corp. (NESR) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $34.33 million, or $0.33 per share. This compares with $17.74 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, National Energy Services Reunited Corp. reported adjusted earnings of $39.64 million or $0.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 70.9% to $504.72 million from $295.31 million last year.
National Energy Services Reunited Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.33 Mln. vs. $17.74 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.18 last year. -Revenue: $504.72 Mln vs. $295.31 Mln last year.
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