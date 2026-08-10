National Energy Services Reunited Aktie
WKN DE: A2PKSX / ISIN: VGG6375R1073
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10.08.2026 12:07:41
National Energy Services Reunited Corp. Reveals Increase In Q2 Profit
(RTTNews) - National Energy Services Reunited Corp. (NESR) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $44.02 million, or $0.43 per share. This compares with $15.20 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, National Energy Services Reunited Corp. reported adjusted earnings of $45.47 million or $0.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 59.1% to $520.75 million from $327.37 million last year.
National Energy Services Reunited Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $44.02 Mln. vs. $15.20 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.16 last year. -Revenue: $520.75 Mln vs. $327.37 Mln last year.
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