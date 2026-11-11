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11.11.2026 06:31:29
National Energy Services Reunited mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
National Energy Services Reunited stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte National Energy Services Reunited einen Umsatz von 295,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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