National Energy Services Reunited präsentierte Quartalsergebnisse

National Energy Services Reunited hat am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Energy Services Reunited in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 398,3 Millionen USD im Vergleich zu 343,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,520 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

