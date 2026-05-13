National Energy Services Reunited stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Energy Services Reunited hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,48 Prozent auf 404,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 303,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at