National Energy Services Reunited zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Energy Services Reunited hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,07 Prozent auf 520,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 327,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at