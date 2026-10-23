National Environmental Recycling: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Environmental Recycling hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,14 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte National Environmental Recycling 0,050 SAR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 202,04 Prozent auf 780,9 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 258,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at