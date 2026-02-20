|
20.02.2026 06:31:28
National Environmental Recycling mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
National Environmental Recycling hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,270 SAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei National Environmental Recycling ein Gewinn pro Aktie von 0,160 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 53,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 806,05 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
