National Environmental Recycling präsentierte Quartalsergebnisse

National Environmental Recycling gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 SAR gegenüber 0,040 SAR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 183,58 Prozent auf 648,3 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at