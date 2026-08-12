National Fertilizer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Fertilizer hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,22 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Fertilizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68,8 Millionen SAR im Vergleich zu 57,6 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at