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14.05.2026 06:31:29
National Fertilizer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
National Fertilizer stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,27 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 72,8 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 61,2 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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