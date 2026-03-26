|
26.03.2026 06:31:28
National Fertilizer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
National Fertilizer hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,570 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 SAR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 243,21 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte National Fertilizer einen Umsatz von 230,69 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.