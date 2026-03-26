National Fertilizer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Fertilizer hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,570 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 SAR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 243,21 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte National Fertilizer einen Umsatz von 230,69 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at