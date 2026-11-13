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13.11.2026 06:31:28
National Fertilizers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
National Fertilizers hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,730 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 58,14 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67,63 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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