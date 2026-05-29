National Fertilizers legte Quartalsergebnis vor

National Fertilizers stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 3,09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei National Fertilizers noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Fertilizers in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 43,47 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 44,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,31 INR beziffert, während im Vorjahr 3,75 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 215,14 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 263,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 59,15 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at