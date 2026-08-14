National Fertilizers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Fertilizers hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,800 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,00 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,34 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at