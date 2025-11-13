National Fertilizers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Fertilizers hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

National Fertilizers vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,73 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 67,63 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,90 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at