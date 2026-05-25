National Fittings: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Fittings hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,96 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent auf 235,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 10,03 INR gegenüber 25,66 INR im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 914,02 Millionen INR gegenüber 770,72 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at