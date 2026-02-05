National Fittings gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Fittings lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,22 INR gegenüber 1,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 208,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 236,4 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at