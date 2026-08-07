National Fittings: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

National Fittings veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 4,34 INR. Im letzten Jahr hatte National Fittings einen Gewinn von 2,89 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 271,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at