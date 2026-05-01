National Fuel Gas: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National Fuel Gas hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,37 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 858,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte National Fuel Gas einen Umsatz von 738,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at