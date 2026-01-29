National Fuel Gas Aktie
WKN: 854564 / ISIN: US6361801011
|
29.01.2026 02:56:45
National Fuel Gas Co. Q1 Profit Increases, But Misses Estimates
(RTTNews) - National Fuel Gas Co. (NFG) announced earnings for its first quarter that Increased from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's bottom line came in at $181.65 million, or $1.98 per share. This compares with $44.99 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, National Fuel Gas Co. reported adjusted earnings of $187.68 million or $2.06 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.22 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 18.6% to $651.51 million from $549.48 million last year.
National Fuel Gas Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $181.65 Mln. vs. $44.99 Mln. last year. -EPS: $1.98 vs. $0.49 last year. -Revenue: $651.51 Mln vs. $549.48 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.60 To $ 8.10
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Fuel Gas Co.
|
27.01.26
|Ausblick: National Fuel Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: National Fuel Gas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: National Fuel Gas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu National Fuel Gas Co.
Aktien in diesem Artikel
|National Fuel Gas Co.
|69,50
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.