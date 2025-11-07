National Fuel Gas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Fuel Gas hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,840 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 310,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 456,4 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,68 USD beziffert. Im Vorjahr hatte National Fuel Gas 0,840 USD je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,28 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at