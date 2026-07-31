National Fuel Gas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Fuel Gas hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 537,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte National Fuel Gas einen Umsatz von 529,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at