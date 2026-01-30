National Fuel Gas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Fuel Gas hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 651,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 520,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at