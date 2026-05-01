National gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,04 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

National hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 615,9 Millionen AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 568,3 Millionen AED erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at