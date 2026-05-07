National Gas Industrialization Company Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Gas Industrialization Company Bearer hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 SAR gegenüber 0,830 SAR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat National Gas Industrialization Company Bearer 962,4 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at