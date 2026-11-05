National Gas Industrialization Company Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

National Gas Industrialization Company Bearer stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,930 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Gas Industrialization Company Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,28 Milliarden SAR im Vergleich zu 795,4 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at