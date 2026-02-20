|
National Gas Industrialization Company Bearer legte Quartalsergebnis vor
National Gas Industrialization Company Bearer präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,800 SAR erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent auf 895,7 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 798,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Bei einem Gewinn je Aktie von 3,32 SAR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,93 Prozent auf 3,27 Milliarden SAR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,87 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
