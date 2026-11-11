National General Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National General Industries hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 INR gegenüber -0,440 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,09 Prozent auf 20,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at