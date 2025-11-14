|
National General Insurance Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
National General Insurance Company äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 AED erwirtschaftet worden.
National General Insurance Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 287,7 Millionen AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 231,8 Millionen AED erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
