National General Insurance Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

National General Insurance Company hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 AED erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National General Insurance Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 312,3 Millionen AED im Vergleich zu 287,7 Millionen AED im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at