National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Umsatzrückgang
|
14.05.2026 16:36:00
National Grid-Aktie gefragt: Starkes operatives Ergebnis sorgt für Rückenwind
Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg in den zwölf Monaten bis Ende März um sechs Prozent auf 5,68 Milliarden britische Pfund (6,55 Mrd Euro), wie das im Stoxx Europe 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das ist etwas weniger als Analysten im Schnitt erwartet hatten.
Der Umsatz ging 2025/26 im Jahresvergleich um vier Prozent auf rund 17,69 Milliarden Pfund zurück. Unter dem Strich verdienten die Briten 3,86 Milliarden Pfund - nach 3,45 Milliarden vor einem Jahr. Für den Aktienkurs geht es in London zeitweise um 1,33 Prozent auf 12,93 Pfund nach oben.
Das Unternehmen will, wie bekannt, weiterhin reichlich Geld investieren, um das staatlich regulierte Geschäft auszubauen. In den kommenden fünf Jahren sollen mindestens 70 Milliarden Pfund in das Geschäft gesteckt werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien 11,6 Milliarden Pfund investiert worden, erklärte National Grid-Chefin Zoe Yujnovich laut Mitteilung.
/jha/mis
LONDON (dpa-AFX)
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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