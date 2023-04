National Grid-Aktie trotzdem tiefer: National Grid siieht sich bei Jahresprognose auf Kurs

Die Geschäftsentwicklung habe den Erwartungen entsprochen, gerechnet werde weiterhin mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie für das Jahr in der Mitte einer Spanne von 6 bis 8 Prozent, teilte der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid mit.

Die von der Regierung in London beschlossene Steuererleichterung für die vollständige Abschreibung von Investitionsausgaben, die vom 1. April an und bis Ende März 2026 gelte, werde sich voraussichtlich auf die bereinigten Gewinne der Geschäftsjahre 2024 bis 2026 auswirken, nicht jedoch auf das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2023.

An der Börse in London zeigt sich die National Grid-Aktie am Freitag zeitweise 0,7 Prozent tiefer bei 11,36 Pfund.

Von Kyle Morris

LONDON (Dow Jones)