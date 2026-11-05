National Grid Aktie

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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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Höhere Investitionen 05.11.2026 12:41:08

National Grid-Aktie zieht an: Ausblick angehoben

National Grid-Aktie zieht an: Ausblick angehoben

Die beschleunigten Investitionen in das britische Stromnetz veranlassen National Grid zu einer Prognoseerhöhung.

Der Gewinn je Aktie soll im Vergleich zum Vorjahr nun um 15 bis 16 Prozent zulegen, teilte das im Stoxx Europe 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit. Zuvor standen 13 bis 15 Prozent im Plan. Die Gesamtinvestitionen sollen zudem mit 13,5 Milliarden britischen Pfund (16,2 Mrd Euro) eine halbe Milliarde höher ausfallen.

Im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende September) sprang das bereinigte operative Ergebnis um mehr als die Hälfte auf knapp 2,4 Milliarden Pfund. Dank geringerer Finanzierungskosten und höherer Beiträge aus Gemeinschaftsunternehmen hat sich der Gewinn vor Steuern sogar mit 1,7 Milliarden Pfund mehr als verdoppelt. Ähnlich stark legte auch der auf die Aktionäre entfallene Gewinn zu, der gut 1,3 Milliarden Pfund betrug.

National Grid betreibt den Großteil des britischen Stromnetzes. Anfang des Jahres begann im Vereinigten Königreich eine neue Regulierungsperiode, was dem Unternehmen höhere Investitionen ermöglicht. Wie bereits bekannt will der Netzbetreiber in den nächsten fünf Jahren insgesamt mindestens 70 Milliarden Pfund in Infrastruktur in Großbritannien sowie im Nordosten der USA investieren. "Die im ersten Halbjahr erzielten Fortschritte stärken unser Vertrauen darin, den im März festgelegten Fünfjahresplan umzusetzen", sagte Chefin Zoë Yujnovich laut Mitteilung.

In London klettert die National Grid-Aktie zeitweise um 2,73 Prozent auf 13,00 Pfund.

/lew/mne/jha/

LONDON (dpa-AFX)

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