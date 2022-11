National Grid-Aktie zieht an: Gewinnplus im ersten Geschäftshalbjahr

Die National Grid plc hat ihren Vorsteuergewinn in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 gesteigert und die Prognose für das Jahr angehoben.

Der britische Betreiber von Stromübertragungsnetzen teilte mit, dass der Gewinn vor Steuern in den sechs Monaten bis zum 30. September auf 1,57 (Vorjahr 1,08) Milliarden Pfund Sterling gestiegen ist, umgerechnet 1,79 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn - der außergewöhnliche Posten, Neubewertungen und zeitliche Verschiebungen ausschließt - stieg um 50 Prozent auf 2,1 Milliarden Pfund, so das Unternehmen.

Die Umsatzerlöse kletterten von 6,94 Milliarden auf 9,44 Milliarden Pfund. National Grid erklärte eine Zwischendividende von 17,84 Pence pro Aktie, gegenüber 17,21 Pence im Vorjahr.

Das Unternehmen kündigte an, dass es das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 nun in der Mitte der neuen Spanne von 6 bis 8 Prozent durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate sieht. Bislang hatte das Unternehmen für das Geschäftsjahr einen unveränderten Gewinn in Aussicht gestellt.

In London steigt die National Grid-Aktie zwischenzeitlich um 0,39 Prozent auf 9,90 Pfund.

LONDON (Dow Jones)