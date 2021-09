National Grid erhält grünes Licht für WPD-Erwerb

Verkäufer ist die PPL Corp. , ein US-Energieunternehmen. Die Competition and Markets Authority teilte mit, dass sie auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen beschlossen habe, den geplanten Zusammenschluss nicht in eine vertiefte Phase-Zwei-Prüfung zu überführen. WPD ist das größte Stromverteilungsunternehmen in Großbritannien. National Grid hatte die Übernahme, für einen Unternehmenswert (Equity Value) von 7,8 Milliarden britische Pfund, im März angekündigt, um sich in Großbritannien auf den Strommarkt zu konzentrieren.

LONDON (Dow Jones)