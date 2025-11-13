National Gypsum legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Gypsum äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,310 SAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,80 Prozent auf 16,3 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,1 Millionen SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at